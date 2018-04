Feuer in Fabriken

Anzeige

Stockstadt.Zwei Brände innerhalb weniger Stunden in Stockstadt an der Landesgrenze zwischen Bayern und Hessen: In einer Firma, in der Kunststoffe und Gummi verarbeitet werden, ist am Ostersonntag ein Feuer ausgebrochen.

Zuvor hatte es in einer nahe gelegenen Papierfabrik gebrannt. 300 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren kämpften auf dem Gelände der Kunststofffirma bis in den späten Abend hinein gegen die Flammen. Ein Ende der Löscharbeiten war zunächst nicht abzusehen.

Feuerwehrmann verletzt

Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. „Der Brand hat sich von außen in die Halle gefressen“, berichtete ein Sprecher der Einsatzkräfte.