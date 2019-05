Feuer in Firma

Aschaffenburg.Bei einer Recyclingfirma im Leiderer Hafen in Aschaffenburg ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Auf rund 600 Quadratmetern geriet besonders Elektroschrott in Brand. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 5 Uhr war bei der Integrierten Leitstelle der Notruf eingegangen.

Die Feuerwehr Aschaffenburg rückte mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften an, die sich umgehend um die Brandbekämpfung der nach vorne offenen Lagerhalle kümmerten. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten erfolgreich verhindern.

Zur Höhe des Schadens und der Ursache hat bereits am Samstagmorgen die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.05.2019