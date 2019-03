Fliegender Wechsel bei voller Fahrt

Bessenbach.Kurz vor einer Verkehrskontrolle an der Abfahrt Bessenbach der A 3 haben zwei Insassen bei voller Fahrt einen Fahrerwechsel vorgenommen. Etwa gegen 20.30 Uhr geriet am Samstag ein Ford Transit auf der A3 bei Bessenbach ins Visier einer Streife der Verkehrspolizei. Die Beamten setzten ihren Wagen vor das Fahrzeug, gaben dem Fahrer Anhaltesignale und wollten die Autobahn an der Abfahrt Bessenbach verlassen.

Plötzlich sahen die Beamten hektische Bewegungen im Transit. Kurz darauf beschleunigte der Fahrer des Sprinters und fuhr auf den Streifenwagen auf. Dieser wurde hierdurch erheblich im Bereich des Hecks beschädigt. Auch der Sprinter selbst und ein Leitpfosten wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die beiden Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der genaue Grund für den Auffahrunfall kristallisierte sich erst kurze Zeit später in den Vernehmungen der beiden Fahrzeuginsassen heraus. Da der 46-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, weckte er seinen 33-jährigen Beifahrer, und die beiden unternahmen einen Fahrerwechsel. Dabei kam es zum Unfall.

Da bei beiden Fahrzeuginsassen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, mussten beide eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Folglich müssen sich die beiden Männer neben fahrlässiger Körperverletzung auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Den 46-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Autobahnabfahrt musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

