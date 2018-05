Frau tödlich verletzt

Anzeige

Schippach.Tödliche Schussverletzungen erlitt am Dienstagabend eine 47-Jährige bei der Ausübung der Jagd in Schippach (Landkreis Miltenberg). Die näheren Hintergründe, wie es zu der Schussabgabe und den tödlichen Verletzungen kommen konnte, sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt werden.

Jede Hilfe kam zu spät

Gemeinsam mit ihrem 50-jährigen Lebensgefährten befand sich die aus dem Landkreis Miltenberg stammende Frau auf der Jagd. Gegen 22.20 Uhr kam es dem derzeitigen Ermittlungsstand nach zu einer Schussabgabe, bei der die 47-Jährige tödliche Verletzungen erlitt. Trotz des sofort hinzugezogenen Notarztes und Rettungsdienstes starb die Frau noch vor Ort.

Bereits in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei Aschaffenburg, im Beisein einer Staatsanwältin, die weiteren Ermittlungen. Zur detaillierten Rekonstruktion des Herganges und Spurensicherung zog die Polizei am gestrigen Mittwochvormittag Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzu.