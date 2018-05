Frau überwies „Anwalt“ 6200 Euro

Anzeige

Aschaffenburg.Ein Betrüger hat sich Ende der Woche gegenüber einer Rentnerin am Telefon als Rechtsanwalt ausgegeben und ihr eine Lügengeschichte aufgetischt, so die Polizei gestern in einer Pressemitteilung. Letztlich gelang es ihm damit, die Frau zu bewegen, rund 6200 Euro ins Ausland zu überweisen. Mehrfach hatte der dreiste Täter am Mittwoch und Donnerstag die Aschaffenburgerin am Telefon beschäftigt. Er rief mit Berliner Vorwahl an und tischte ihr als angeblicher Rechtsanwalt eine Lügengeschichte auf – dies offenbar derart glaubhaft, dass sich die Mittsiebzigerin verleiten ließ, 6200 Euro via Moneygram auf ein Konto in Thailand zu überweisen.

Bei der Kripo Aschaffenburg wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem kann man versuchen, dass die Hausbank den Transfer noch stoppen oder rückgängig machen kann.

Unabhängig davon warnt die Polizei weiter eindringlich vor den dreisten Telefonbetrügern. Egal ob sie sich als Polizeibeamte, Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder auch Gerichtsvollzieher ausgeben. Wenn es darum geht, Wertsachen oder Bargeld an der Haustüre zu übergeben bzw. Geld ins Ausland zu überweisen, ist laut Polizei erhöhte Vorsicht geboten.