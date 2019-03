Für 54-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Kleinheubach.Auf dem Firmengelände eines Bauunternehmens in Kleinheubach (Landkreis Miltenberg) ist es am Freitagmorgen zu einem tödlichen Betriebsunfall gekommen. Ein 54 Jahre alter Mann war beim Arbeiten an einer Maschine von einem Holzteil so schwer am Kopf verletzt worden, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Gegen 7.20 Uhr hatte ein 20 Jahre alter Angestellter der Firma in Kleinheubach dem aktuellen Ermittlungsstand nach gemeinsam mit einem 54-Jährigen an einer Schleifmaschine gearbeitet. Aus bislang noch nicht vollständig geklärter Ursache wurde der ältere Mann von einem Holzteil am Kopf getroffen und dabei massiv verletzt. Die Reanimationsmaßnahmen der Kollegen des Mannes und des sofort verständigten Rettungsdienstes blieben erfolglos und der 54-Jährige starb noch an der Unglücksstelle. Die Aschaffenburger Kriminalpolizei führt nun die Ermittlungen. Auch das Gewerbeaufsichtsamt wird in die Untersuchungen eingebunden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019