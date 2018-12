Geiselnehmer wird von Polizei überwältigt

Aschaffenburg.Ein ehemaliger Mitarbeiter hat am Donnerstagmorgen in einem Büro in der Dinglerstraße zwei Mitarbeiterinnen einer Wohnungsbaugesellschaft mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden Frauen konnten zum Glück unverletzt das Gebäude verlassen. Der Täter wurde überwältigt.

Kurz nach 8 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung eingegangen, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft zwei Mitarbeiterinnen mit einer Pistole bedroht haben soll. Die Aschaffenburger Polizei war mit zahlreichen Streifenbesatzung rasch vor Ort. Das Gebiet im Brentanoviertel wurde weiträumig abgesperrt. Die beiden Mitarbeiterinnen konnten das Gebäude im weiteren Verlauf unverletzt verlassen. Der bewaffnete Tatverdächtige verblieb zunächst alleine in dem Büro. Durch speziell geschulte Beamte der Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Unterfranken wurde Kontakt zu dem Mann aufgenommen. Da er nicht von sich aus aufgab, erfolgte um 12.45 Uhr der Zugriff durch ein Spezialeinsatzkommando (das Bild zeigt die Beamten bei der Vorbereitung ihres Einsatzes). Der Tatverdächtige wurde überwältigt und dabei dem Sachstand nach leicht verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 60-jährigen Aschaffenburger. Der offenbar psychisch belastete Mann ist bereits polizeibekannt. Als Motiv kommt nach dem derzeitigen Ermittlungsstand offenbar ein Streit im Zusammenhang mit dem ehemaligen Arbeitsverhältnis zwischen dem Tatverdächtigen und der Wohnungsbaugesellschaft in Betracht. Geprüft wird nun, ob der Mann in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht werden muss. pol/Bild: DPA

