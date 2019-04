Geringe Schäden zu beklagen

Heilbronn.Nach dem Sturm am frühen Mittwochabend öffnete die Bundesgartenschau (Buga)gestern wie üblich um 9 Uhr. Alle Teile des Geländes waren komplett zugänglich. Ausstellungen und Gastronomie hatten wie gewohnt geöffnet.

Aufräumarbeiten

Seit dem frühen Morgen waren Mitarbeiter und beauftragte Firmen auf dem Gelände unterwegs, um aufzuräumen und zu kehren, so dass die Besucher das Gelände gut vorbereitet wie üblich vorfanden.

Nach dem ersten Überblick hat der Sturm, der in mehreren Böen schneisenförmig vor allem über die Sommerinsel fegte, keine größeren Schäden angerichtet. Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH: „Der Schaden bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Unser wertvollstes Gut aber, die Blumen und Pflanzen, haben so gut wie keinen Schaden genommen.“

Der Sturm begann am frühen Mittwochabend und warf Kübelpflanzen um und zerstörte Sonnenschirme hauptsächlich auf der Sommerinsel. Sie wurden gestern durch Reserveschirme ersetzt.

Was nicht sofort ausgetauscht werden kann, wird nachbestellt, so dass in den nächsten Tagen wieder vollständige Beschattung möglich ist. Drei Besucher wurden am Mittwoch durch herumfliegende Gegenstände leicht verletzt und vom anwesenden Sanitätsdienst unversehens behandelt. Die Besucher haben sich vorbildlich verhalten und sich vom Freien in sichere Räume wie den Fruchtschuppen und die Gastronomie begeben.

Keine Räumung

Daraufhin entschieden sich die Bundesgartenschau-Verantwortlichen gegen eine Räumung des Geländes. Die Kassen und Eingänge wurden geschlossen, die Wassershow auf dem Karlssee am späteren Abend abgesagt, wie es abschließend in einem Bericht der Buga-Verantwortlichen heißt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019