Gewinnspiel-Trick funktionierte nicht

Wörth.Einem aufmerksamen Supermarkt-Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass eine 79-jährige Frau aus Wörth am Main nicht um viel Geld betrogen wurde. Die Seniorin bekam am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Der Anrufer beglückwünschte die Frau zu einem Gewinn von 48 000 Euro. Um eine Auszahlung veranlassen zu können, müsse die Rentnerin nur noch Steam-Gutscheine im Wert von 750 Euro übergeben. Im guten Glauben ging die Frau daher in einen Supermarkt, um die Wertgutscheine zu kaufen. Dem Filialleiter kam der eher ungewöhnliche Einkauf komisch vor. Er hinterfragte das Ansinnen der Seniorin und verständigte daraufhin die Polizei. Dank des Supermarktmitarbeiters konnte somit ein Betrug an der 79-Jährigen verhindert werden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen.

