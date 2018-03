Hoher Schaden bei Lkw-Auffahrunfall

Anzeige

Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 500 000 Euro, an Fahrbahnbelag und Baustellensicherungen Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Autobahn gesperrt

Die Autobahn musste in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit schwerem Atemschutz zu den aufwendigen Löscharbeiten an. Gegen 3.30 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Frankfurt, gegen 4.30 Uhr die Fahrbahn in Richtung Würzburg wieder freigegeben werden. Hauptsächlich durch „Gaffer“ bedingte Stauungen in diesem Bereich zogen sich bis in den Vormittag hinein.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg/Hösbach übernahm die Ermittlungen vor Ort. Den rumänischen Staatsangehörigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Bereitens eines Hindernisses auf der Fahrbahn.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018