Jeder Hinweis kann helfen

Aschaffenburg.Die Ermittlungen im Fall der ermordeten 16-jährigen Mezgin Nassan laufen weiterhin auf Hochtouren. Nun erhofft sich die Kripo Aschaffenburg durch die Ausstrahlung des Falles bei „Aktenzeichen XY“ weitere, noch nicht bekannte Hinweise aus der Bevölkerung. Mittlerweile sind 10 000 Euro als Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ausgesetzt.

Belohnung ausgesetzt

Die Kriminalpolizei hat von Anfang an in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg umfangreiche nationale und internationale Ermittlungen sowie Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen Hashem Nassan, dem Vater der 16-jährigen Schülerin, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten eingeleitet. Von Beginn an geht die Ermittlungskommission „Rucksack“ dabei auch intensiv vorliegenden Hinweisen nach und prüft derzeit ebenso die Tatbeteiligung eines möglichen Mittäters.

Am Mittwochabend wurde in der Sendung „Aktenzeichen XY“ ein Beitrag über den Fall ausgestrahlt.

Der Sachbearbeiter betonte dabei, dass jeder Hinweis ein wichtiger Beitrag für die Ermittlungsarbeit sein kann und bat Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, sich mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Fragen an die Bevölkerung

In diesem Zusammenhang stellen Polizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg folgende Fragen an die Bevölkerung: Wer hat die vermisste 16-jährige Schülerin Mezgin Nassan am Donnerstag, 4. Mai 2017, im Bereich der Berufsschule in der Seidelstraße in Aschaffenburg oder des gegenüberliegenden Norma-Parkplatzes oder auch danach noch gesehen? Wem ist, insbesondere im Bereich des Findbergs oder der Berufsschule, am oder auch nach dem 4. Mai 2017 ein dunkelblauer Peugeot 206 mit einer auffälligen Delle an der Motorhaube und dem Kennzeichen AB-YM 564 aufgefallen? Wer hat am und um den 4. Mai 2017 Beobachtungen im Bereich der Findbergstraße in Haibach gemacht? Bei wem hat Hashem Nassan oder eine weitere Person im Mai 2017 möglicherweise eine/n (eventuell auch gebrauchte/n) Kofferraumboden/matte für einen Peugeot 206 erworben oder hat jemand beobachtet, wie der genannte Peugeot 206 gereinigt wurde?

Wer kann sonst Angaben zu Opfer oder den Tatumständen machen?

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019