Kinder in Angst versetzt

Anzeige

Das Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Der Pkw fuhr ohne zu halten weiter. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, zu denen derzeit noch keine Aussage getroffen werden kann. Der Fahrzeuglenker, ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Miltenberg, wurde am Freitag von Beamten der Kriminalpolizei Aschaffenburg vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg noch am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Der Rentner, gegen den wegen versuchten Totschlags, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzungsdelikten ermittelt wird, sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.05.2018