Lkw streifte Pannen-Lastzug

Waldaschaff.Ein Lkw-Unfall sorgte gestern auf der A 3 bei Waldaschaff in Richtung Frankfurt für einen Rückstau von fünf Kilometern. Kurz nach 12 Uhr stand ein Sattelzug am Kauppenabstieg mit einer Panne auf dem Standstreifen. Ein von hinten kommender Sattelzug fuhr beim Vorbeifahren an dem Pannen-Lkw zu weit rechts und streifte den Havaristen am linken Heck. Dabei wurde an dem fahrenden Lkw der Planenaufbau rechts komplett aufgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. In dieses Trümmerfeld fuhr schließlich noch ein Pkw VW und wurde dabei ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Schadenshöhe beträgt mehrere zehntausend Euro.