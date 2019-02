Mann flüchtet aus Krankenhaus

Lohr.Aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main ist seit Freitag Eugen Sichwart abgängig. Der 37-Jährige entfernte sich bei einer arbeitstherapeutischen Maßnahme vom Gelände der Klinik. Der 37-Jährige war dort seit Mitte 2018 unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung untergebracht. Am Freitag gegen 10.45 Uhr befand sich der 37-Jährige in Begleitung eines Pflegers bei einer Arbeitstherapie im Außenbereich der Klinik. Dabei gelang ihm die Flucht. Die Polizei fahndet seitdem intensiv mit Unterstützung von Streifen umliegender Dienststellen und der operativen Ergänzungsdienste nach ihm. Sichwart wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, schlank, braune Haare, bekleidet war er mit dunkler Hose und dunkelblauer Arbeitsjacke. Wer eine Person gesehen hat, bei der es sich um Sichwart handeln könnte, oder wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, soll sich bei der Polizei über den Notruf 110 melden. Bild: Polizei

