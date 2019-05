Mann sitzt Betrügern auf

Aschaffenburg.Dreiste Telefonbetrüger haben einen 46-jährigen Mann aus Aschaffenburg um mehrere hundert Euro gebracht. Für einen vermeintlichen Geldgewinn sollte der Mann in Vorkasse gehen. Im aktuellen Fall entstand dem Geschädigten ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Ein Anrufer hatte sich gegen 14 Uhr bei ihm gemeldet und einen „Gewinn“ von über 32 500 Euro verkündet. Um das Geld zu erhalten, sollte der Aschaffenburger schließlich in Vorkasse gehen. Er wurde aufgefordert, „Steam-Karten“ zu erwerben und die dazugehörigen Codes am Telefon zu übermitteln. Da der 46-Jährige tatsächlich an Gewinnspielen teilgenommen hatte, ahnte er nicht, dass er einem Betrüger aufgesessen war. Er ging auf die Forderungen ein und kaufte Gutscheinkarten im Wert von 600 Euro. Die Codes übermittelte er am Telefon, wodurch es den Betrügern ohne größeren Aufwand möglich war, die 600 Euro abzugreifen. Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, eindringlich vor der Betrugsmasche zu warnen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.05.2019