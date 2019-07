Marihuana sichergestellt

Bessenbach.Bei einer Kontrolle wurden am 2. Juli rund sieben Kilogramm Marihuana in einem Pkw sichergestellt, so die Polizei am Montag. Der Fahrer sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Gegen 13.30 Uhr war ein Mercedes auf der A3 bei Bessenbach ins Visier der Autobahnfahnder geraten. Der Wagen wurde gestoppt und einer näheren Kontrolle unterzogen. Im Kofferraum fielen den Beamten sieben Kilogramm Marihuana in die Hände. Der 24-Jährige am Steuer des Wagens, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Wache der Autobahnpolizei gebracht. Der Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.07.2019