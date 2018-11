Mehr als 60 000 Euro Schaden

LEIDERSBACH.Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft ein und flüchteten anschließend mit Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Als die Geschäftsinhaberin am Montagmorgen ihr Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße aufsperren wollte, musste sie feststellen, dass in der Nacht zuvor eingebrochen wurde. Die Täter gelangten über ein Fenster am Seiteneingang in die Büroräume und verschafften sich Zugang zu den Verkaufsräumen. Dort entwendeten sie Herrenbekleidung im Wert von rund 60 000 Euro. Die Einbrecher hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Nach bisherigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei Aschaffenburg derzeit davon aus, dass die Täter im Anschluss an die Tat, die etwa gegen Mitternacht begangen worden sein dürfte, mit zwei Pkw vom Tatort in Richtung Roßbach flüchteten. Hierbei könnte es sich um einen roten VW Caddy und einen BMW gehandelt haben.

