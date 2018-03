Mehrere Betrügereien kombiniert

Anzeige

Großostheim.Gleich mit mehreren Betrugsmaschen haben Unbekannte einen Rentner um 8000 Euro gebracht. Die Betrüger hatten den sogenannten Staatsgewaltentrick und falsche Gewinnversprechen angewandt und den Geschädigten mit zahlreichen Anrufen verunsichert. Letztlich hat der Senior mehrere tausend Euro ins Ausland transferiert. Der Geschädigte hatte Mitte Februar zunächst einen Anruf von einem falschen Oberstaatsanwalt aus Berlin erhalten. Der drohte dem Senior mit der Pfändung des Kontos, sollte er nicht eine angeblich ausstehende Strafe in Höhe von mehreren tausend Euro bezahlen. Zeitgleich versuchten es die Betrüger auch mit einer zweiten Masche. Sie gaukelten dem 70-Jährigen vor, er habe 50 000 Euro gewonnen und müsste, um die Gewinnsumme zu erhalten, vorab allerdings 4000 Euro an Steuern überweisen. Der Rentner ließ sich letztlich überreden, die beiden Beträge ins Ausland zu überweisen.

Gewinnversprechen

Wenige Tage später erhielt der Geschädigte erneut einen Anruf von einem Mann, der lockte nun mit einem Gewinnversprechen in Höhe von sogar 200 000 Euro. Auch hier wurden Vorauszahlungen für die Steuer gefordert. Außerdem rief ein angeblicher Polizeibeamter aus Berlin an und gaukelte dem Senior vor, dass er dessen Mithilfe für die Festnahme eines Betrügerduos brauche und er deshalb 5000 Euro testweise in die Türkei überweisen solle.

Nun durchschaute der 70-Jährige die Betrüger und erstattete Anzeige bei der Aschaffenburger Kriminalpolizei. Die Unbekannten hatten den Rentner durch zahlreiche Anrufe und mit unterschiedlich gespielten Rollen verwirrt und unter Druck gesetzt.