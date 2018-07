Mehrfach gegen das Tierschutzgesetz verstoßen

Anzeige

Erlenbach.Nachdem ein 53-Jähriger im Verdacht steht, dass er zum wiederholten Mal auf illegale Art und Weise Hundewelpen von Ungarn nach Deutschland gebracht hat, erfolgte am Freitag die Durchsuchung seines Wohnanwesens in Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg, wie die Polizei gestern mitteilte. Durch die Polizeiinspektion Obernburg wurden sieben Hundewelpen sichergestellt.

Nach Zeugenhinweisen wurden durch die Polizeiinspektion Obernburg Ermittlungen gegen einen 53-Jährigen aus Erlenbach am Main aufgenommen. Der Mann, gegen den bereits früher wegen ähnlicher Verstöße nach dem Tierschutzgesetz ermittelt worden ist, steht im Verdacht, auf unerlaubte Art und Weise Hundewelpen von Ungarn nach Deutschland transportiert zu haben. In Absprache mit dem Landratsamt Miltenberg wurde für das Wohnanwesen des 53-Jährigen ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Bei der Durchsuchung am Freitag wurden insgesamt sieben Hundewelpen (vier Labradore, drei Möpse) sichergestellt werden.

Die Welpen waren allesamt in einem gesundheitlich schlechten Zustand und unter anderem nicht ordnungsgemäß geimpft. Die Tiere wurden über das Wochenende zunächst bei einer hundeerfahrenen Beamtin der Obernburger Polizei gepflegt und werden am heutigen Dienstag in das Kleinheubacher Tierheim gebracht. Dort müssen sie für die nächsten vier bis fünf Wochen noch in Quarantäne verbleiben, bis sie sich einen neuen Besitzer suchen können.