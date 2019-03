Mit Schusswaffe Personen bedroht

Aschaffenburg.Bei einem großangelegten Polizeieinsatz wurde am frühen Sonntagmorgen ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen, nachdem dieser mehrere Passanten mit einer Schusswaffe bedroht hatte. Am Montagnachmittag ordnete der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Untersuchungshaft gegen den Heranwachsenden an.

Am späten Samstagabend hatten mehrere Passanten über den Polizeinotruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mitgeteilt, dass sie kurz zuvor von einem jungen Mann mit einer Schusswaffe bedroht wurden. Einem 17-Jährigen soll die Waffe dabei direkt an den Kopf gehalten worden sein.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Aschaffenburg und weiterer Dienststellen begaben sich umgehend zu einem Schnellrestaurant in der Innenstadt, in dem sich der Täter aufhalten sollte. Zivilkräften gelang es kurz darauf, den Tatverdächtigen und seinen Begleiter vor Ort zu überwältigen und vorläufig festzunehmen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm im Anschluss die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Bei der Tatwaffe handelte es sich um eine sogenannte Soft-Air-Waffe, die von den Beamten sichergestellt wurde. Soft-Air-Waffen sehen scharfen Waffen zum Verwechseln ähnlich, verschießen allerdings Plastikkugeln. Der Erwerb dieser Schusswaffen ist Volljährigen erlaubt, das Führen der Waffe allerdings verboten.

Mehrere Geschädigte fürchteten während der Attacke des Heranwachsenden um ihr Leben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 19-Jährige am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen Bedrohung und versuchter schwerer räuberischer Erpressung die Untersuchungshaft gegen den Heranwachsenden anordnete.

