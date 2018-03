Neue Erkenntnisse zum Fluchtweg

Anzeige

Aschaffenburg.Nach dem Raub auf ein Juweliergeschäft in der Aschaffenburger Innenstadt am Montagvormittag laufen die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weiter auf Hochtouren.

Wie bereits berichtet, hatten mehrere Täter kurz vor 10.30 Uhr das Juweliergeschäft in der Herstallstraße überfallen.

Sie bedrohten die Angestellten, versprühten Reizgas und raubten Schmuck aus den Auslagen. Danach türmten die Täter zunächst zu Fuß mit ihrer Beute. Zumindest eine Angestellte wurde leicht verletzt.