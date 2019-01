Polizei veröffentlicht Foto aus Überwachungskamera

Miltenberg.Nach dem Überfall am 12. Januar auf die Aral-Tankstelle in Miltenberg hat die Polizei ein Bild des mutmaßlichen Täters aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Der Ausschnitt zeigt den Mann, der kurz nach 18.30 Uhr, die Tankstelle in der Mainzer Straße betreten und die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht hatte. Der Unbekannte ließ sich das Bargeld aushändigen und flüchtete anschließend samt Beute in Richtung eines angrenzenden Supermarktes. Die von der Polizei eingeleitete Fahndung hat bisher nicht zu Festnahme des Täters geführt. Deshalb erhoffen sich nun die Beamten der Kriminalpolizei Aschaffenburg Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, gelber Kapuzenpullover mit schwarzem „M“ auf der linken Brust, graue Jogginghose, weiße Turnschuhe und ein blau-weißes Tuch vor dem Gesicht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg Telefon 0 60 21 /8 57 17 32, entgegen.

