Reifenlager stand in Flammen

ELSENFELD.Nach dem Großbrand eines Reifenlagers am Donnerstagabend laufen die Ermittlungen zur Ursache für das Feuer. Die Brandfahnder der Aschaffenburger Kripo gehen von einem Millionenschaden aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Löscharbeiten der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Miltenberg und der Werksfeuerwehr des ICO dauerten bis in die Nacht an. Den Einsatzkräften war es dabei gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Firmen- und Wohngebäude zu verhindern. Bis in die Morgenstunden war eine Brandwache erforderlich. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte unter anderem vom Technischen Hilfswerk. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich zur Einsatzstelle gekommen. Die Polizei wies die Bewohner der angrenzenden Gemeinden mit Lautsprecherdurchsagen und via Twitter und Facebook an, Fenster und Türen aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Dem Sachstand nach sind neben dem kompletten Gebäude rund 4000 Reifenkomplettsätze ein Raub der Flammen geworden. Außerdem befanden sich in der Halle einige tausend Liter Heizöl und entsprechende Arbeitsgeräte, wie zum Beispiel Gabelstapler. Alles in allem muss von einem Millionenschaden ausgegangen werden.

