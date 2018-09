Reifenplatzer im Baustellenbereich

Marktheidenfeld.Im eingeengten Baustellenbereich der A 3 bei Marktheidenfeld platzte am Mittwoch gegen 17.15 Uhr an einem Sattelzug auf der Richtungsfahrbahn Würzburg am Auflieger ein Reifen. In der Folge blieb der Zug nicht mehr fahrbereit auf dem rechten von zwei Fahrstreifen liegen. Da der Zug keinen passenden Ersatzreifen mitführte und die Reifengröße ein spezielles Maß hatte, musste erst ein Reifenservice erreicht werden, der die Spezial-Reifengröße vorrätig hatte. Die Sperrung des rechten der beiden Fahrstreifen dauerte schließlich noch bis kurz vor 21 Uhr. Der Rückstau reichte über 14 Kilometer bis zur Rastanlage Spessart zurück. pol

