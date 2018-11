Rentner um 700 Euro gebracht

GOLDBACH.Mit minderwertigen Lederjacken im Gepäck und dem Täuschungsmanöver, einen Rentner von früher noch zu kennen, hat ein dreister Dieb am Freitag einen 79-Jährigen um 700 Euro gebracht.

Gegen 13.30 Uhr hatte der Unbekannte den Senior in der Aschaffenburger Straße in Goldbach angesprochen. Er täuschte vor, diesen von früher zu kennen, schilderte eine angebliche persönliche Notsituation und bot dem Rentner drei Lederjacken und eine Stoffjacke zum Verkauf an. Letztlich ließ sich der 79-Jährige überrumpeln, fuhr mit dem Täter zu einer Bank und hob die geforderte Summe ab. Der Dieb riss seinem Opfer die insgesamt 700 Euro letztlich aus der Hand und türmte. Zurück blieben die vier minderwertigen Jacken.

Die Polizei warnt vor der dreisten Masche der Betrüger, die auch nicht Halt davor machen, ihren Opfern bei günstiger Gelegenheit das Geld zu stehlen. Niemals sollte man sich bei derartigen Straßengeschäfte überrumpeln lassen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018