Sattelzug kam von der A 3 ab

Anzeige

Weibersbrunn.Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg ereignet. Ein 57-Jähriger geriet mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Lkw erst am Waldrand auf dem Dach zum Liegen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der 57-Jährige am Dienstag gegen 6.45 Uhr die A 3 in Richtung Nürnberg. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Weibersbrunn kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam etwa 100 Meter neben der Fahrbahn am Waldrand auf dem Dach zum Liegen. Ein kleiner Brand am Unterboden des Fahrzeuges konnte durch eine erste Streifenbesatzung der Aschaffenburger Verkehrspolizei mit einem Feuerlöscher gelöscht werden.

Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.