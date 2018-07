Schlag gegen Rauschgiftszene

Anzeige

Aschaffenburg/Miltenberg.Der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ist ein Schlag gegen die örtliche Rauschgiftszene gelungen. Zahlreiche Wohnungen wurden durchsucht. Zehn Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurden kiloweise Rauschgift, Beweismittel, mutmaßliches Drogengeld und andere Vermögenswerte sichergestellt.

Seit mehreren Monaten führten Rauschgiftfahnder der Kripo Aschaffenburg unter Federführung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen einen örtlichen Rauschgifthändlerring. Im Zuge der Ermittlungen kristallisierten sich ein 30-jähriger Aschaffenburger und ein 28-Jähriger aus Frankfurt als Haupttatverdächtige heraus, die offensichtlich den hiesigen Bereich mit Betäubungsmitteln versorgten. Unterstützung erhielten die Verdächtigen von weiteren Personen, die Rauschgift auslieferten beziehungsweise in ihren Wohnungen bunkerten.

Intensive Ermittlungen

Die intensiven und umfangreichen Ermittlungen mündeten in den frühen Morgenstunden des Montags, 2. Juli, , in einer großangelegten Durchsuchungsaktion, wie in die Polizei nun mitteilte. Insgesamt 14 Objekte in Frankfurt am Main, in Stadt und Landkreis Aschaffenburg sowie im Landkreis Miltenberg wurden zeitgleich unter Zuhilfenahme von Rauschgifthunden durchsucht. Hierbei kamen neben Beamten der Kripo Aschaffenburg auch Unterstützungskräfte benachbarter Dienststellen aus Aschaffenburg sowie Einsatzkräften aus Frankfurt, Würzburg und Nürnberg zum Einsatz.