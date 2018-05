Schmuck und Bargeld erbeutet

Anzeige

Elsenfeld.Ein Einbruch, der sich vor wenigen Wochen während der Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Elsenfeld, Landkreis Miltenberg, ereignet hat, wurde jetzt erst bekannt, nachdem das Fehlen von Geld und Schmuck auffiel. Die Obernburger Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Zwischen dem 20. April und 11. Mai hatte sich die Geschädigte im Urlaub befunden.

Schon bei der Rückkehr in ihre Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße hatte sie Beschädigungen am Schloss ihrer Wohnungseingangstür festgestellt. Sie vermutete zunächst, dies könnte durch Handwerker verursacht worden sein, die derzeit in dem Haus zugegen sind.