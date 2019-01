Sexuellen Übergriff jetzt angezeigt

Miltenberg.Erst jetzt erstattete bei der Polizei eine junge Frau Anzeige, dass sie bei der Michaelimesse von einem bislang unbekannten Mann sexuell angegangen worden sei, wie gestern in einem Pressebericht mitgeteilt wurde. Am Dienstag offenbarte sich die 17-Jährige gegenüber der Polizei, sie sei am Freitag, 31. August, gegen 21.40 Uhr im Bereich der Mainstraße unterwegs gewesen gewesen. Auf Höhe der

...