Strafe folgte auf dem Fuß

BESSENBACH.Ohne Führerschein war am Montag ein 33-Jähriger mit seinem Pkw auf der A 3 unterwegs. Autobahnfahnder zogen das Fahrzeug aus dem Verkehr und stellten im Innenraum neben etwas Marihuana auch ein Messer und eine Machete sicher. Zudem hatte der Beschuldigte seinen Pkw offenbar am Morgen vollgetankt, ohne die fällige Tankrechnung zu bezahlen.

Gegen 22 Uhr war der Peugeot ins Visier einer Streifenbesatzung geraten. Die Beamten zogen das Fahrzeug bei der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff aus dem Verkehr.

Wie sich herausstellte, war der 33-Jährige am Steuer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des Autos fielen den Polizisten eine geringe Menge Marihuana, ein Einhandmesser sowie eine Machete in die Hände.

Zudem hatte der 33-Jährige seinen Wagen am Montagmorgen an der Rastanlage Spessart-Süd betankt und war weitergefahren, ohne die fällige Tank-Rechnung zu begleichen.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Dienststelle. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in einem Haftraum, bevor er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt wurde. Von dort aus wurde der Mann im beschleunigten Verfahren direkt der Hauptverhandlung zugeführt.

Ein Richter verurteilte ihn nur einen Tag nach der Kontrolle wegen dreifachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unterschlagung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe.

