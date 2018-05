Streifenwagen der Polizei am Zusammenstoß beteiligt

Anzeige

Das Streifenfahrzeug der Aschaffenburger Polizei befand sich gegen 8 Uhr mit eingeschalteten Sondersignalen auf dem Weg zu einem Einsatz. Auf der Kreuzung der B26 zur Obernburger Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Einsatzfahrzeug auf der B26 und einem von links aus Richtung Niedernberg kommenden Skoda.

Sowohl das in dem Skoda fahrende Ehepaar mit seinem 15-jährigen Sohn als auch die beiden Polizeibeamten zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Die Beifahrerin im Polizeifahrzeug, eine 25-jährige Beamtin der Polizei Aschaffenburg, erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 26-jährige Fahrer des Streifenwagens sowie die drei Insassen des Skodas kamen mit dem Rettungsdienst ebenfalls in ein Hospital.

Aufgabe der Verkehrspolizei und des auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hinzugezogenen Sachverständigen ist es nun den genauen Unfallhergang, besonders die Schaltung der Ampel, zu rekonstruieren. Beide Fahrzeuge stellte die Polizei sicher und ließ sie abschleppen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reparatur der Ampelanlage musste die B26 für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.05.2018