Tatverdächtiger sitzt bereits in Haft

Großostheim.Nach einem Firmeneinbruch im Juli 2018 ist es der Kripo Aschaffenburg gelungen, anhand einer am Tatort gesicherten Spur einen dringend Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 44-jährige Mann aus Osteuropa sitzt aktuell wegen einer anderen Tat in Österreich in Haft.

In der Nacht auf den 3. Juli hatten sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Stockstädter Straße verschafft. Dabei entwendeten sie Maschinen und andere Gegenstände. Dem Sachstand nach hat das Diebesgut einen Gesamtwert im hohen fünfstelligen Bereich. Darüber hinaus hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Am Tatort sicherten die Kripobeamten umfangreiches Spurenmaterial, das inzwischen ausgewertet wurde. Eine dieser Spuren führte nun zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Gegen den 44-Jährigen läuft nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

