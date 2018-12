Tatverdächtiger sitzt inzwischen in Haft

Erlenbach Am Main.Ein 28 Jahre alter Mann, der am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in der Kolpingstraße in Erlenbach am Main auf einen Bekannten geschossen haben soll, hat sich freiwillig der Polizei gestellt. Im Beisein seines Rechtsanwalts wurde der Verdächtige am Mittwochabend in der Polizeiinspektion Aschaffenburg vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde er am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat gegen den 28-Jährigen am Donnerstagnachmittag Haftbefehl erlassen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Zuvor hatte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem 28-Jährigen gesucht – am Mittwoch auch öffentlich mit Fahndungsfoto. Nach Angaben der Ermittler soll der Verdächtige im Verlauf eines heftigen Streits auf einen 41 Jahre alten Mann geschossen und diesem im Bauchbereich getroffen haben. Nachdem kurz nach 17 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen war, eilten mehrere Streifenbesatzungen aus Obernburg und von benachbarten Polizeidienststellen zum Einsatzort in der Kolpingstraße. Vor dem Eingangsbereich des Wohnblocks lag der verletzte 41-Jährige. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Da zunächst nicht bekannt war, ob sich der Täter noch in dem Anwesen befindet, wurden das Gebäude umstellt und der Bereich weitläufig abgesperrt.

Bei den folgenden Ermittlungen kristallisierte sich der 28-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit als dringend Tatverdächtiger heraus. Der Mann, der offenbar ohne festen Wohnsitz ist, war jedoch bereits vor dem Eintreffen der ersten Streifenbesatzung vom Tatort geflüchtet.

Aktuell deutet vieles auf eine Beziehungstat hin und darauf, dass sich Täter und Opfer persönlich kennen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind jedoch noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt werden.

Der 28-Jährige äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf. Er gab jedoch das Versteck der mutmaßlichen Tatwaffe preis, die in der Folge in einem Gebüsch am Ortsrand von Erlenbach gefunden wurde. Es handelt sich um einen Revolver. Über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügt der Beschuldigte nicht. Der Tatverdächtige, der in der Vergangenheit unter anderem auch wegen Körperverletzungs- und Sachbeschädigungsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe anordnete. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

