Vermutlich sechs Täter überfielen Juweliergeschäft

Anzeige

ASCHAFFENBURG.Unbekannte Täter haben am Montagvormittag ein Juweliergeschäft in der Fußgängerzone in Aschaffenburg überfallen. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die zunächst zu Fuß in verschiedene Richtungen geflüchtet sind. Die Polizei bittet um Hinweise über Notruf 110.

Kurz vor 10.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf einer Passantin ein. Dem Sachstand nach hatten vier bis fünf Täter den Juwelier in der Herstallstraße auf Höhe Badergasse überfallen und wohl auch Reizgas versprüht. Über die Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Derzeit läuft eine Großfahndung der Aschaffenburger Polizei im Innenstadtbereich. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: