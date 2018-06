Vincent Heck weiterhin vermisst

Anzeige

Miltenberg.Der 14-jährige Vincent Heck ist weiterhin vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Hilfsdiensten führten bis jetzt nicht zum gewünschten Erfolg. Hinweise auf eine Straftat, die im Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen könnte, oder die Beteiligung eines Dritten gibt es derzeit nicht.

Der 14-Jährige war zuletzt am Sonntag gegen 10.20 Uhr gesehen worden, als er in Wenigumstadt in einen Bus der Linie 54 nach Aschaffenburg stieg. Die Ermittlungen der Miltenberger Polizei ergaben zwischenzeitlich, dass Zeugen bis in die Sonntagmittagsstunden noch Handykontakt mit ihm hatten. Nach seiner Vermisstenmeldung am Abend leitete die Miltenberger Polizei unverzüglich erste Suchmaßnahmen ein.

Nachtlager entdeckt

Am Montag wurden zum einen zahlreiche Kontaktadressen überprüft, zum anderen mit einem Personensuchhund der Polizei, einem Polizeihubschrauber und der Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes und der Feuerwehr Klingenberg das Areal des ehemaligen Buntsandsteinbruchs am Main gegenüber von Bürgstadt abgesucht. Dabei wurde das vermeintliche Nachtlager des Vermissten mit persönlichen Gegenständen entdeckt.