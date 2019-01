Während Fahrt mit Pistole hantiert

Marktheidenfeld.Einer Zivilstreife der Autobahnpolizei fiel am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der A 3 bei Marktheidenfeld ein 53-Jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen auf, der während der Fahrt eine Pistole in der Hand hielt und damit in Fahrtrichtung zielte.

Unter Einsatz mehrerer Streifen wurde der Mann angehalten und überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine sogenannte Schreckschusswaffe handelte. Einen notwendigen kleinen Waffenschein zum Führen der Waffe konnte der Mann nicht nachweisen. Bei der Durchsuchung des Autos wurde dann noch Rauschgift in Form von 44 Ecstasy-Tabletten gefunden. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019