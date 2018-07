Waghalsige Flucht

Anzeige

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen gelang es den Kripobeamten, den Tatverdächtigen in einer Wohnung in Aschaffenburg zu lokalisieren. Die Beamten öffneten dort am Mittwochnachmittag die Wohnungstür, um den vorliegenden Haftbefehl zu vollstrecken.

Als der 21-Jährige den „Ernst der Lage“ erkannte, flüchtete er auf den Balkon, hangelte sich von dort aus ein Stockwerk tiefer und stieg dann auf das Dach eines Carports. Er sprang anschließend etwa zweieinhalb bis drei Meter in die Tiefe, wobei er sich vermutlich die Verletzungen zuzog.

Trotzdem setzte er seine Flucht zu Fuß fort, bis er wenig später von den Polizeibeamten eingeholt und verhaftet wurde.

Ins Krankenhaus gebracht

Die Beamten forderten den Rettungsdienst an, der den Tatverdächtigen versorgte und in ein Krankenhaus brachte. Er wurde dort stationär aufgenommen und wird seither von der Polizei überwacht. Sobald es sein Gesundheitszustand zulässt, wird der 21-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verlegt.

Die Ermittlungen in dem Rauschgiftverfahren dauern unterdessen an und werden von der Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt.

