Züge bieten zahlreiche Neuerungen

Aschaffenburg.Der neue Verkehrsvertrag Netz 11 Hohenlohe-Franken-Untermain hält für die Kunden der Westfrankenbahn (WFB) eine Vielzahl von Verbesserungen bereit: Fahrplananpassungen, Schließung von Taktlücken, barrierefreier Zugang, modernisierte Fahrzeuge. Das Redesign der Fahrzeugflotte ist dabei ein wesentlicher Meilenstein.

Die ersten Triebwagen mit vielen Neuerungen sind inzwischen umgebaut und werden bereits im Regelverkehr eingesetzt. Insgesamt werden für den neuen Verkehrsvertrag 35 Fahrzeuge der Baureihe 642 umgebaut. Einer der umgebauten VT 642 wurde gestern von der Westfrankenbahn (WFB) in Aschaffenburg vorgestellt.

Schiebetritte

Der VT 642 biete dabei viele interessante Neuerungen: LED-Matrixanzeige für verbesserte Zielanzeige außen; Schiebetritte für einen barrierefreien Ein- und Ausstieg; gekennzeichnete Plätze für Rollstuhlfahrer mit Sprechstelle und Rampenanforderungstaster sowie Aufrüstung der Toilette für mobilitätseingeschränkte Reisende.

Zudem biete der neue VT 642 Platz für mehr Fahrräder, Stellplätze in beiden Zugteilen und WLAN mit DB-weit erstmaligem TVtoGo-Gratisangebot in Regionalzügen. Acht hochauflösende Kameras sorgen für mehr Sicherheit. Außerdem gibt es ein automatisches Fahrgastzählsystem in den Türen, Fahrgastinformationen in Echtzeit über Deckenmonitore mit LED- Anzeigern und Touch-Monitore für Informationen rund um die Fahrt (zum Beispiel Anschlüsse und Reisekette) in den Einstiegsbereichen.

Fernsehen in den Zügen

Die WFB springt mit ihrem neuen Angebot nicht einfach auf den „Mobilitätszug“ auf, sondern bietet noch wesentlich mehr – das Onboard-Entertainment-Programm „dailyme TV“. Damit schaffe die Westfrankenbahn für den Kunden eine Möglichkeit zur Unterhaltung und Information auf dem eigenen mobilen Endgerät. Die interessanten Portalangebote können über die App dailyme TV unabhängig von der Verfügbarkeit des mobilen Datennetzes genutzt werden. Zur Auswahl stehen beispielsweise aktuelle Nachrichtensendungen, Serien und Reportagen aus den Mediatheken der deutschen TV-Sender.

