100 neue Stühle für das Gerätehaus

Assamstadt.Die Gemeinde Assamstadt beabsichtigt, die neuen Räumlichkeiten im Obergeschoss des erweiterten Feuerwehrgerätehauses in Zukunft auch für diverse Festlichkeiten zu vermieten. Nachdem Tische bereits in ausreichender Anzahl vorhanden seien, so Bürgermeister Joachim Döffinger in seinem Sachvortrag, sollte der Versammlungsraum mit neuen 100 Stühlen bestückt werden. Zwei Räte plädierten dafür, die Anschaffung zeitlich noch etwas nach hinten zu rücken, da derzeit noch andere Projekte zu stemmen seien. Letztlich beschloss der Rat aber mit 11:2 Stimmen, den Auftrag für die Stühle an die Firma Niederle zum Preis von 6478,24 Euro zu vergeben. ktm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019