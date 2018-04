1500 Euro für zwei gute Zwecke

Anzeige

Assamstadt.„Alle Jahre wieder“ – so das Motto des FC-Bayern-Fanclubs Assamstadt für den Christbaumverkauf. Der komplette Erlös von 1500 Euro wurde wieder für wohltätige Zwecke gespendet. Neben den Assamstadter Bürgern findet der Christbaumverkauf erfreulicherweise mittlerweile auch zunehmend bei Auswärtigen eine positive Resonanz und es wurden somit fast alle Bäume verkauft.

Der Kindergarten Assamstadt hat 500 Euro für die Anschaffung von verschiedenen Spielgeräten erhalten.

Der zweite Teil der Spende von 1000 Euro geht je zur Hälfte an die Comboni-Missionare Bruder Friedbert Tremmel und Bruder Konrad Tremmel. Die aus Assamstadt stammenden Missionare unterstützen Projekte in Uganda und Kenia (Hunger- und Studienhilfe). Der Spendenscheck wurde symbolisch an die beiden Brüder der Missionare, Edgar und Gerhard Tremmel, zur Weiterleitung übergeben. fcb