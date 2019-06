Abwechslungsreiche Strecke durch die Natur

Assamstadt.Nachdem der erste Lauf der Laufgemeinschaft in Elpersheim bereits stattgefunden hat, geht es am Samstag, 29. Juni, mit dem 17. Assamstadter Volkslauf weiter. Wieder werden viele Laufsportler aus Nah und Fern erwartet, um die abwechslungsreiche Route durch die idyllische Natur beim Lauf zu genießen.

Die Vorbereitungen sind bereits so gut wie abgeschlossen, die Strecke wie immer bestens präpariert und der Veranstalter, die Leichtathletikabteilung des TSV Assamstadt, hochmotiviert.

Neben dem Zehn-Kilometer- Hauptlauf gibt es auch wieder einen Hobbylauf mit halber Strecke sowie die Walkingrunde mit ebenfalls fünf Kilometern Länge (Start jeweils um 16.30 Uhr).

Die Schüler und Jugendlichen gehen um 14.30 Uhr auf die zwei Kilometer lange Strecke und um 15 Uhr sind die Bambini an der Reihe, die angefeuert durch Eltern, Geschwister, Großeltern und natürlich alle anderen Zuschauer, eine Runde im Waldstadion absolvieren.

Der fünf mal zwei Kilometer lange Lauf für Teams startet um 15.15 Uhr und kann von mindestens drei und maximal fünf Läufern absolviert werden. Wie immer sind Nachmeldungen bis eine Stunde vor Start gegen eine Nachmeldegebühr möglich. Damit der Spaß auch vor dem Lauf nicht zu kurz kommt, wird es erstmals eine Fotobox geben.

Auch wenn der Streckenverlauf durch mehrere Anstiege teilweise anspruchsvoll ist, überzeugt die abwechslungsreiche Route durch die idyllische Natur, so die Rückmeldungen der Teilnehmer aus den Vorjahren.

Was zählt, ist letzten Endes das Erlebnis nicht das Ergebnis. So das Motto der Veranstalter, das sich harmonisch in das Ziel der Laufgemeinschaft Tauberfranken, die Menschen in der Region zu mehr sportlicher Aktivität zu motivieren, einfügt. Die Siegerehrung findet gegen 18.15 Uhr im Festzelt statt.

Die drei Erstplatzierten im Hauptlauf weiblich/männlich erhalten zusätzlich noch einen Gutschein des Hauptsponsors, der Ansmann AG.

Das Moderatorenduo, die erfolgreiche Triathletin Heidi Sessner und Rolf Rupp, werden die Zuschauer durch das Programm führen. Für Essen und Getränke sorgt der TSV Assamstadt. Duschmöglichkeiten gibt es im Sportheim. An der Strecke gibt es Erfrischungsstationen für die Läufer. Weitere Informationen und die Online-Anmeldung finden Interessierte unter www.tsv-assamstadt.de.

Anmeldungen sind jederzeit auch schriftlich an den TSV Assamstadt, oder per E-Mail an: la@tsv-assamstadt.de sowie über www.racesolution.de möglich.

Der 17. Assamstadt Volkslauf ist der zweite von insgesamt fünf Veranstaltungen der Laufgemeinschaft Tauberfranken und ist als einer der Höhepunkte in den „Tagen der Jugend“ beim TSV Assamstadt fest verankert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019