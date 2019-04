Auf zahlreiche Aktivitäten zurückgeblickt

Assamstadt.Zur Generalversammlung trafen sich die Mitglieder des Cäcilienvereins und des Projektchores im Gemeindezentrum. Im Mittelpunkt standen die Weiterführung des Chors mit dem Projektchor, die Ehrung von Gerhard Hammel für 40-jährige aktive Mitgliedschaft sowie die allgemeinen Regularien.

Eröffnet wurde die Versammlung mit dem Lied „Joy to the world“ unter der Leitung von Saskia Zuber. Mit einem Liedvortrag gedachte man den verstorbenen Mitgliedern des Chores.

Zunächst ging der Vorsitzende Reinhold Leuser in seinem Bericht auf die Mitgliederstatistik des Cäcilienvereins ein: Derzeit gebe es deren 31. Leuser bedankte sich bei allen Sängern des Chores für ihre Begeisterung, den Chor aktiv zu unterstützen.

Er ermunterte zudem alle, immer, soweit möglich, an Proben mitzuwirken, um bei Auftritten des Chores gut vorbereitet zu sein.

Herausragend 2018 war die Gründung des erfolgreichen Projektchors. 18 Neumitglieder haben sich für das Projektsingen gemeldet, sechs davon hat der Verein als aktive Neumitglieder dazugewonnen. Dies war für die Chormitglieder überraschend, da sich im Vorfeld niemand gemeldet hatte.

Alle Aktiven des Cäcilienvereins singen auch im Projektchor. Auftritte hatte der Projektchor an Weihnachten und an Dreikönig in der St.-Kilians-Kirche. Aufgeführt wurden komplett neue Lieder, die Chorleiterin Saskia Zuber mit den Sängern gut eingeübt hatte.

In Arbeit 2019 ist ein Auftritt mit dem Projektchor anlässlich des 25. Geburtstages des Gemeindezentrums St. Kilian. Die Feierlichkeiten finden vom 5. bis 7. Juli statt. Gespannt darf man sein, was hier geboten wird. Erfreulich ist, dass alle Aktiven an diesem Projekt teilnehmen werden. Darüber hinaus sind weitere Auftritte in Planung. Leuser bedankte sich bei allen für die hervorragende Zusammenarbeit. In dieser Konstellation könne getrost in die Zukunft geblickt werden. Zudem würdigte Leuser den langjährigen Chorleiter Erhard Zeitler, der den Chor, wo immer es notwendig ist, unterstützt.

Schriftführerin Iris Frank blickte auf 2018 zurück. Der Cäcilenverein hatte über 30 Auftritte, unter anderem in Festgottesdiensten, im geselligen Bereich, beim Patrozinium, beim Volkstrauertag oder im Seniorenzentrum St. Wendelin.

Kassiererin Andrea Hügel legte den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2018 vor. Dieser wurde auch von der Kassenprüferin Marliese Frank ohne Beanstandung bestätigt.

Die Entlastung des Vorstands übernahm Jochen Hügel in Vertretung von Bürgermeister Joachim Döffinger. Zunächst bedankte sich Hügel bei allen Mitgliedern für ihre Bereitschaft, die Stunde am Volkstrauertag oder sonstigen Anlässen musikalisch mitzugestalten. Er lobte die Lebendigkeit des Vereins und wünschte ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Reinhold Leuser ehrte im Anschluss Gerhard Hammel für 40-jährige Vereinszugehörigkeit. Hammel trat als 26-Jähriger bei. Von 1995 bis 2001 war er zweiter Vorsitzender. Als große Stütze im Bass lobte Leuser sein Engagement für den Verein. Pfarrer Kern überreichte Gerhard Hammel eine Urkunde des Diözesenverbands. Er lobte die überaus große Bereitschaft von Gerhard Hammel im Dienste der Musica Sakra.

Diakon Schmieg würdigte die Verdienste des Vereins im kirchlichen sowie im weltlichen Bereich.

Reinhold Leuser bedankte sich zum Schluss bei allen Chor- sowie auch Projektchormitgliedern für die Treue zum Verein. Er wünschte allen noch frohe gemeinsame Jahre im Dienste der Musica.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019