Ausflug ins „Land des Lächelns“

Assamstadt.Dem Organisationsteam und einem abwechslungsreichen Programm an Shownummern, Büttenreden und Musikbeiträgen ist es zu verdanken, dass der Assamstadter Frauenfasching immer mehr an Attraktivität gewonnen hat und mittlerweile Frauen aus der ganzen Region anzieht.

In dieser Kampagne werden alle Närrinnen in das „Land des Lächelns“ entführt. Getreu der asiatischen Lebensweisheit „Die beste Zeit deines Lebens kommt nicht noch einmal“ steht ausgelassene Stimmung an.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 17. Februar, ab 18.30 Uhr in der Asmundhalle statt. Ab 17.30 Uhr kann man sich bereits einstimmen lassen.

Karten sind bei Rosalinde Stumpf, Telefon 06294/1807, oder an der Abendkasse erhältlich.

Mit dem Erlös werden wieder die Kinder- und Jugendprojekte der Assamstadter Missionare Sr. Ulrike Nied sowie Friedbert und Konrad Tremmel unterstützt.

