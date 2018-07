„Außergewöhnliche Lebensleistung“

Geistlicher Rat Ludwig Dietz (Mitte) wurde vor 60 Jahren als Ortspfarrer von Assamstadt eingesetzt. Dieses Ereignis wurde mit einem Festgottesdienst begangen. Mit Dietz freuen sich (von links) Pfarrer Bernhard Metz, Bürgermeister Joachim Döffinger, Pfarrer Trudpert Kern und Pfarrer Alfons Gleissner, dazu die Ministranten und Diakon Volker Schmieg. © Klaus T. Mende

60 Jahre ist es her, seitdem Geistlicher Rat Ludwig Dietz als Ortspfarrer von Assamstadt eingesetzt wurde. Mit einem Festgottesdienst wurde dieses Jubiläum jetzt gebührend begangen.

Assamstadt. „Ich habe in all den Jahren, in denen ich Priester bin, keine Stunde bereut“, blickt der Jubilar im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten auf sein langes und äußerst segensreiches Wirken als

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3404 Zeichen des Artikels

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.07.2018