Beeindruckende Reise ins Land des Lächelns

Der närrische Abend der katholischen Frauengemeinschaft nahm das Publikum in der vollbesetzten Asmundhalle mit auf eine unterhaltsame Reise ins Land des Lächelns.

Assamstadt. Mitreißende Tänze, eine bunte Unterhaltungsshow, akrobatische Turneinlagen und spritzige Büttenreden erlebten die Besucherinnen beim „närrischen Abend“ der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD). Die Damen vom Organisationsteam um Thea Hammel und Elke Nied hatten zum Auftakt der Assamstadter Saalfasnacht auch 2019 wieder ein glückliches Händchen.

Das Programm – maßgeschneidert und kurzweilig – präsentiert von den beiden routinierten Moderatorinnen Nicole Hernadi und Bettina Schmierer, begeisterte die närrische Gemeinde aus der gesamten Region, denn längst hat es sich herumgesprochen, dass die Assamstadter Frauenfasenacht zum Besten gehört, was Amateure der Narretei zu bieten haben. Es sollte ein fröhlicher Abend mit Tanzen, Lachen und guter Laune werden und schon nach ganz kurzer Aufwärmphase zu den Klängen der Assamstadter Musikkapelle, brodelte es am Sonntagabend in der vollbesetzten Asmundhalle. Die kostümierte Narrenschar machte sich im „Jahr des Schweins“ auf eine gut vierstündige, abenteuerliche Reise ins „Land des Lächelns“ und sie bereute es am Ende nicht, denn über den Reinerlös des Abends freuten sich die Assamstadter Missionare, Konrad und Trudbert Tremmel und Schwester Ulrike Nied, die das Geld sicher sinnvoll verwenden werden. Die Schülerinnen der fünften Klasse eröffneten den bunten Reigen mit ihrem Hip-Hop-Dance und dann waren auch schon zum ersten Mal die Lachmuskeln unter Dauerstress, denn die beiden waschechten Assamstadter Mädels Christina und Yvonne Leuser deckten nach dem Motto „Der liebe Gott weiß alles, der Nachbar noch mehr“, schonungslos eine ortsinterne Geschichte nach er anderen auf.

Was eine wirklich gute Köchin ausmacht, demonstrierte Silvia Weiland als Super-Hausfrau. Ihre Kartoffelkreationen schienen unerschöpflich und wenn es dann doch mal schnell gehen sollte gab’s „einen Hafen voll Gepellte“.

In bunter Reihenfolge wechselten die Jazztanzgruppe aus Gommersdorf mit einem „Flamingotanz“ und Janina Schmierer zusammen mit Milena Sparaco das Szenenbild unter dem Sternenzelt der Bühnendekoration, ehe die beiden Showmasterinnen den knappen, aber unterhaltsamen „offiziellen Teil“ der Begrüßungszeremonie für die Ehrengäste einschoben. Sehr zur Freude der Anwesenden waren neben Bürgermeister Joachim Döffinger auch die beiden aktiven Pfarrer Trudpert Kern und Bernhard Metz, der 94-jährige ehemalige Assamstadter Ortsgeistliche Pfarrer Ludwig Dietz, die frühere Schulleiterin Roswitha Scherer, deren Nachfolgerin Isabell Hübner, die Vorsitzende des KFD-Dekanats Ursula Schaller aus Ballenberg und die Niederstettener Bürgermeisterin Heike Naber erschienen. Im anschließenden Prominentenquiz zu dem Pfarrer Bernhard Metz und Rathauschef Joachim Döffinger verpflichtet wurden, spielte der Kirchenmann Metz seine ganze Routine aus und bestach mit einem umfangreichen kulinarischen Wissensschatz. Nach der Schunkelpause stimmten die Assamstadter Musikanten unter Leitung von Peter Rupp zur zweiten Halbzeit und dem großen Finale ein. In der Gruppe „Irgendwie“ wirbelte Helene Fischer über die Bühne, Show und Akrobatik mit spektakulären Salto- und Hechtrollen zeigten die „Purzlerinnen“ und das „Kirchenduo“ rief zur ersten Assamstadter Frauen-Bitt-Prozession auf, an der sich spontan 16 leidgeprüfte Ehefrauen beteiligten. Die Tanzgruppe „Happy-Effects“ legte danach mit einer feinen Tanzchoreographie einen Musik-Mix der 90er Jahre auf die Bretter und feierte damit eine glänzende Premiere.

Von ihren Reiseeindrücken ins Reich der Mitte berichtete Sylvia Deißler, wobei sie vor allem vor dem Verzehr mancher einheimischen Spezialitäten abriet „Das Schwarze“ sollte man lieber nicht essen.

Ohne Worte erlebten die „Sternschnuppen“ den etwas anderen Kinobesuch und mit dem Showtanz der Prinzengarde der Fastnachtgesellschaft „Schlackohren“ wurde das rauschende Finale eingeleitet.

Die Assamstadter Frauengemeinschaft zeigte ihren Gästen einmal mehr, dass nicht nur die drei noch kommenden Prunksitzungen der „Schlackohren“ am 23. Februar und am 2. und 3. März, und der weit über die Kreisgrenzen hinaus viel beachtete Rosenmontagsumzug am 4. März einen Besuch lohnen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019