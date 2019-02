Begeisternde Tänze, akrobatische Show

Die „Schlackohren“ starteten zwar mit fünf Tagen Verspätung in die närrische Saison, dafür präsentierten sie sich bei der ersten Prunksitzung in der ausverkauften Asmundhalle aber in Höchstform.

Assamstadt. Die Akteure boten dem bestens gelaunten närrischen Auditorium viereinhalb Stunden besten „Saalfoschennocht“ mit begeisternden Garde- und Showtänzen, viel Gesang und atemberaubenden akrobatischen Vorführungen der „Schlackohrenpurzler“, die fernsehreifes Niveau hatten.

Pünktlich gaben die beiden seit knapp 20 Jahren bühnenerprobten Sitzungspräsidenten Wolfram Zeitler und Heiko Wachter die prächtig dekorierte Bühne frei, und das schwungvolle Potpourri der Stimmung, des Frohsinns und der Heiterkeit begann.

Ausgelassene Stimmung

Schon beim Einzug der Forschebouze, Hexen, Elferräte, Prinzenpaare und der Prinzengarde, zu den Klängen des Narrhallamarsches, herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung im Saal, und die „Schlackohren“ zeigten eindrucksvoll, dass sie wahre Meister im Umgang mit den Besonderheiten der fünften Jahreszeit sind.

Nach den kurzen Begrüßungsansprachen des Kinderprinzenpaares Mila I. und Simon I. und der Tollitäten Bianca I. und Benedikt I., die sich als die „neuen Chefs“ vorstellten und dem Publikum versicherten, dass sie „saugut drauf sind“, freuten sich die Sitzungspräsidenten über die Gastabordnungen der Narrengesellschaften aus Königheim, Grünsfeld, Oberlauda und Hochhausen.

Jahresorden überreicht

Einen Willkommensgruß und den Jahresorden gab es für den Landtagsabgeordneten Dr. Wolfgang Reinhart, Brauereichef Klaus Wunderlich, Oberbürgermeister Udo Glatthaar und dessen Bürgermeisterkolleginnen Heike Naber aus Niederstetten und Jacqueline Förderer aus Schrozberg und natürlich für den Ortsschultes Joachim Döffinger.

Danach ging es Schlag auf Schlag: Die Gruppe „Feierflies“ wirbelte zu den noch bestens bekannten Melodien der legendären schwedischen Kultband „Abba“ über die Bühne. Heike Naber und Nicole Siegismund spielten alle Möglichkeiten durch, wie man die drei Buchstaben AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer) und CDU übersetzen könnte, bevor das ASS-Mönchsquintett seine Aufwartung machte.

Gestresst und überfordert

Der Tanzformation „Kracherle“ in feldmäßigem Armeeoutfit folgte dann der gestresste und leicht überforderte Junglehrer Volker Schlachter, der sich von einer Ferienzeit in die andere rettete und von seinem Traumberuf ganz andere Vorstellungen hatte.

Angeführt von Asterix und Obelix, fegten nach einer kurzen Programmpause die „Schlackohrenpurzler“ über die Bühne. Mit Hechtrollen, Überschlägen der abenteuerlichsten Art und wagehalsigen Menschenpyramiden zeigten die durchtrainierten Athleten, was Amateurturner auf dem Kasten haben – und das war sehr eindrucksvoll.

Etwas ruhiger, aber dafür um so bissiger und voller Ironie, präsentierten sich die Hefelesgucker. Was sie beim Rundgang über den neuen Erlebnispfad beobachtet hatten, war erstaunlich. Mit viel Farbe und noch mehr Temperament sorgten die „Tutti-Frutti-Clowns“ für einen echten Hingucker, ehe das „Schlackohren Einsatz Kommando“ (SEK) im Altenheim zum Einsatz kam und mit seinem Fitnessprogramm für Aufregung sorgte.

Anders vorgestellt

Die zwei „zwei krummen Bienen“, Gerda und Irma (Melanie Heinz und Sylvia Deißler), hatten sich ihren Besuch des „Grand Prix de la Chanson“ sicherlich etwas anders vorgestellt, zeigten aber trotz eines blauen Auges stolz die erbeuteten „Trophäen“ der Stars. Mit den wilden Typen im Western-Salon, dem nimmermüden Polizeidiener Gerhard Frank und dem Showtanz der Prinzengarde der „Schlackohren“, kündigte sich das große Finale des Abends, an zu dem sich noch einmal alle Akteure auf der Bühne versammelten. Alle waren sich einig: Die erste Prunksitzung der „Schlackohren“ bot jede Menge närrische Unterhaltung, gut gewürzt mit einer gehörigen Portion Lokalkolorit und viel guter Laune.

Noch zweimal gibt es die Gelegenheit in der laufenden Fasenachtskampagne die Prunksitzung der „Schlackohren“ zu erleben. Am kommenden Wochenende, 2. und 3. März, jeweils um 18.30 Uhr. Das große närrische Finale im „Ass im Ärmel Frankens“ wird dann am Rosenmontag mit dem legendären Rosenmontagsumzug durch die Straßen der 2200-Seelen-Gemeinde, eingeläutet. Beginn um 13.10 Uhr. Den Schlusspunkt bildet die Kinderprunksitzung am Dienstag, 5. März, um 13.30 Uhr.

Info: Weitere Bilder finden Sie in einer Galerie im Internet (www.fnweb.de).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019