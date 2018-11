Bianca und Benedikt übernehmen Regentschaft

Im Rahmen der Fastnachtseröffnung der Assamstadter Schlackohren wurde nicht nur das neue Prinzenpaar präsentiert, sondern auch zahlreiche Engagierte ausgezeichnet.

Assamstadt. Die „Schlackohren“ starteten zwar mit fünf Tagen Verspätung in die närrische Jahreszeit, zeigten sich aber beim Eröffnungsabend mit der Proklamation des neuen Prinzenpaares in erstaunlich guter Frühform.

Mit dazu beigetragen hat wohl auch der vorausgegangene „Trainingsaufenthalt“ einer Schlackohren-Delegation in der rheinischen Narrenhochburg Köln.

Voll pfiffiger Ideen

Voller pfiffiger Ideen und mit viel Schwung präsentierten die beiden Sitzungspräsidenten Wolfram Zeitler und Heiko Wachter dem Publikum, nach einer überaus spannenden Anmoderation, die Frischvermählten Bianca und Benedikt Hügel als neues Herrscherpaar der „Schlackohren“ für die Fastnachtskampagne 2018/19. Und die beiden gaben in ihrer kurzen Proklamationsrede auch gleich die Schlagzahl vor. Sie versprachen bis zum Aschermittwoch, am 6. März 2019, eine „rauschende Kampagne“. Denn sowohl der Prinz als auch die Prinzessin träumten schon lange davon, einmal als närrische Regenten der FG „Schlackohren“ das Zepter schwingen zu dürfen, wie sie erzählten.

Für den richtigen Ton sorgte am Eröffnungsabend die Assamstadter Musikkapelle unter der Leitung von Dirigent Sebastian Hammel.

Wieder drei Prunksitzungen

In seinem Rückblick ging Vorsitzender Carsten Diehm nochmals auf die wichtigsten Stationen der zurückliegenden Kampagne ein. Prinzessin Theresa I. und Prinz Marcel I. führten die „Schlackohren“ gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar Tia I. und Fynn I. durch eine tolle und erfolgreiche Saison 2018. Die Rekordbesucherzahlen des Vorjahres bei den Prunksitzungen konnten nicht ganz erreicht werden.

Dafür fand der Rosenmontagsumzug wieder ein überaus großes Echo der Närrinen und Narren in der ganzen Region. Der breiten Unterstützung durch die Sponsoren sei es zu verdanken, dass die „Schlackohren“ auch in der Saison 2018/19 wieder drei Prunksitzungen am Samstag, 23. Februar, am Samstag, 2. März und am Sonntag, 3. März 2019 anbieten können. Beginn ist jeweils um 18 Uhr in der Asmundhalle. Der große Rosenmontagsumzug schlängelt sich am 4. März, um 13 Uhr, durch die Straßen des Ortes.

Mit der Kinderprunksitzung am Dienstag, 5. März 2019, um 13 Uhr, klingen die närrischen Tage in der Schlackohrenhochburg aus. Der Kartenvorverkauf findet am 25. Januar, um 18 Uhr, in der Grundschule statt.

Danach sind die Karten ab 28. Januar nur noch online im Internet erhältlich.

Drei Ehrenmitglieder

Vor den Ehrungen langjähriger Mitglieder präsentierte der Vorsitzende den Orden der Saison 2019, der von Thomas Rupp gestaltet worden ist. Als Thema symbolisiert und beschäftigt sich der Orden den Naturerlebnispfad.

Geehrt wurden für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit Diana Geißler, Margarete Heinkelmann, Heike Naber, Elke Nied, Loretta Rupp, Tanja Schaller, Peter Schaller, Anja Schmitt, Manuela Schubert und Wolfram Zeitler. 33 Jahre bei den „Schlackohren“ ist Markus Imhof.

Zu Ehrenmitgliedern ernannten die FG ihre langjährigen aktiven Mitglieder Rudolf Frank, (53 Jahre) Adelbert Scherer (50 Jahre) und Robert Stumpf (47 Jahre).

Die drei neuen Ehrenmitglieder, so Vorsitzender Carsten Diehm bei der Laudatio und Überreichung der Urkunden, haben den Verein in den letzten 50 Jahren mit großem Engagement und vorbildlichem Einsatz im Vorstand entscheidend mitgeprägt.

FG geprägt

Große Spannung herrschte in der Asmundhalle vor dem eigentlichen Höhepunkt des Eröffnungsabends, der Vorstellung des neuen Prinzenpaares durch die beiden Sitzungspräsidenten Wolfram Zeitler und Heiko Wachter. Zuvor verabschiedeten die beiden Theresa I. und Marcel I. als „das Knüller-Prinzenpaar“ der zurückliegenden Kampagne.

Mit dem frischvermählten Ehepaar Bianca und Benedikt Hügel fanden die „Schlackohren“ zwei würdige Nachfolger für dieses Amt.

Jetzt dürfen sich die Bürger von Assamstadt auf eine „rauschende Kampagne 2018/19“ freuen. Als Kinderprinzenpaar wurde Mila I. (Mila Wachter) und Simon I. (Simon Kohler) vorgestellt.

