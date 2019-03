Chor „Voice Village“ tritt am 24. März in Assamstadt auf

Assamstadt.Das Gemeindezentrum Sankt Kilian in Assamstadt (alte Kirche) wird 25 Jahre alt. Diese Begegnungsstätte, die 1994 eingeweiht wurde, ist in Assamstadt nicht mehr wegzudenken, da sie für kulturelle Veranstaltungen, Vereinsarbeit, Firmenfeiern und private Feierlichkeiten genutzt wird. Im Rahmen des Jubiläums 25 Jahre Gemeindezentrum findet am Sonntag, 24. März, um 18.30 Uhr (Saalöffnung um 18 Uhr) ein Konzert mit dem Hohenloher Chor „Voice Village“ statt. Diese Musiker begeistern mit ansprechend in Szene gesetzte Lieder, setzen aber auch auf die unbändige Freude am gemeinsamen Singen und bringen somit den chorischen Power-Spaß in vollem Umfang rüber. Das Repertoire dieser Sänger reicht von Kuschelsongs, über Klassiker bis zum Spirituellen und bietet für jeden Zuhörer das Passende. Bild: Voice Village

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019