Daniel Hügel steht künftig der Abteilung vor

Nach zehnjähriger Dienstzeit übergibt Markus Winkler das Amt des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Assamstadt an seinen bisherigen Stellvertreter.

Assamstadt. Beide Männer verbinden Freundschaft, langjährige gute Zusammenarbeit und Leidenschaft für die Feuerwehr. Mit anhaltendem Beifall und stehenden Ovationen Ovation entlässt die Freiwillige Feuerwehr Markus Winkler aus seinem Amt. Mit Wohlwollen und großem Vertrauen nimmt sie ihren neuen Kommandanten an.

Es herrschte Premierenstimmung am Freitag im 2018 umgebauten Gerätehaus in Assamstadt. Zum ersten Mal versammelte sich die Freiwillige Feuerwehr zu ihrer Jahreshauptversammlung in den neuen Räumlichkeiten, zum ersten Mal waren in der bisher reinen Männerrunde zwei Feuerwehrfrauen anwesend, zum ersten Mal wählten die Mitglieder nicht wie bisher einen, sondern zwei Stellvertreter zur Unterstützung des neuen Kommandanten.

Kein Jahr wie jedes andere

Auch das vergangene Jahr war, wie Markus Winkler in seinem Jahresrückblick feststellte, kein Jahr wie jedes andere. Gemäß dem allgemeinen Trend sei auch bei der Assamstadter Feuerwehr die Zahl der Einsätze gestiegen. Ungewöhnlich sei die Aufteilung gewesen: Insgesamt 16 mal wurde die Feuerwehr gerufen. Allein zwölfmal musste sie an Werktagen tagsüber ausrücken. Erfreulicherweise seien immer genügend Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Beseitigung von ausgelaufenem Benzin, Löschen eines brennenden Pkw, Auspumpen von Kellern, gefährlicher Brand eines Holzschuppens am Waldrand, Fehlalarm weil das Mittagessen anbrannte – breit ist das Spektrum der Einsätze, groß die Flexibilität und Vielseitigkeit der Feuerwehr.

„Der Juni hatte es richtig in sich“, erinnerte Markus Winkler. Allein vier Einsätze fielen in diesen Monat, darunter der Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Ortsmitte. „Ich kam zum ersten Mal als Feuerwehrmann an die Grenze meiner physischen Belastbarkeit“, erinnerte sich Markus Winkler.

„Es wurde Außergewöhnliches geleistet“, bestätigte Bürgermeister Joachim Döffinger. „Assamstadt ist stolz auf seine Feuerwehr.“

Kreisbrandmeister Alfred Wirsching, der bei dem gefährlichen Einsatz anwesend war, stellte erleichtert fest: „Ich bin sehr froh, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Die gute Ausbildung der Feuerwehrleute hat sich bezahlt gemacht.“

Weiterbildung ist bei der Assam-stadter Feuerwehr ein wichtiges Thema. So wurden im vergangenen Jahr sechs Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Vier Männer erwarben die Qualifikation zum Truppführer, einer zum Gruppenführer. „Beides sei“, so betonte Markus Winkler, „die Voraussetzung für die Übernahme künftiger Führungsaufgaben.“

Herausragende Leistungen waren der Erwerb der Leistungsabzeichen, dreimal in Bronze und elfmal in Gold.

Es war das letzte Mal, dass Markus Winkler als Kommandant zu seinen Mitstreitern sprach. Worte des Dankes richtete er an seinen Stellvertreter, an die Mitglieder des Ausschusses, an Bürgermeister Joachim Döffinger, an den Gemeinderat, an seine Kollegen und an alle, die ihn in seiner Arbeit aktiv unterstützt haben.

Er hinterlasse ein „gut bestelltes Haus“. Eingeleitet habe er wichtige Maßnahmen für die Zukunft wie die Anschaffung einer Wärmebildkamera, die Vorbereitung von Fortbildungsmaßnahmen und Ausarbeitung eines Notfallplans für Großveranstaltungen.

Voll besetzter Saal

Die Wichtigkeit dieser Hauptversammlung zeigte ein Blick in den voll besetzten Saal. Zahlreich vertreten waren die aktive Einsatzabteilung, die Jugendfeuerwehr sowie die Alterswehr. Begrüßen durfte Bürgermeister Joachim Döffinger neben Kreisbrandmeister Alfred Wirsching und Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herschlein, auch Vertreter des neu gewählten Gemeinderates.

Dank und Anerkennung sprach der Bürgermeister den Feuerwehrleuten aus. Ein großes Lob für die hervorragende Zusammenarbeit ging an den scheidenden Kommandanten. Als dessen ganz besondere Leistung würdigte er die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans, der unter anderem die Grundlage für die Planung des Umbaus und der Erweiterung des Gerätehauses bildete. Ein offenes Ohr hatte er für die vorgesehene Anschaffung eines Mannschaftsfahrzeuges: „Ich möchte nicht eines Tages einer Familie gegenüberstehen und erklären müssen, dass ihr Angehöriger verunglückt ist, weil er mit seinem Privat-Pkw zur Einsatzstelle fahren musste.“

Nach einstimmiger Entlastung des Vorstandes übernahm Bürgermeister Joachim Döffinger die Leitung der Neuwahlen. Als neuer Kommandant wurde Daniel Hügel vorgeschlagen. Er vereinte 100 Prozent der Stimmen auf sich. Die ehemaligen Beisitzer, Tobias Frank und Patrick Leuser werden ihn künftig als Stellvertreter unterstützen. Markus Winkler, der sich für das Amt eines Beisitzenden zur Verfügung stellte, wurde zusammen mit Nicolas Tremmel neu in den Vorstand gewählt.

Unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Gemeinderat erbrachten die Wahlen folgendes Ergebnis: Kommandant: Daniel Hügel, Stellvertreter: Tobias Frank und Patrick Leuser, Schriftführer: Arno Hügel, Kassier: Bruno Leuser, Jugendvertreter: René Belz, Beisitzer: Rick Hügel, Uwe Freudenberger, Dieter Hügel, Markus Winkler und Nicolas Tremmel.

Antrittsrede

In seiner Antrittsrede gab Daniel Hügel einen kleinen Einblick in die Planung der nahen Zukunft. So werde er auf jeden Fall an der Erstellung eines Bedarfsplans festhalten. Großen Wert lege er auf die Ausbildung für den Einsatz von Atemschutzgeräten, auf Atemschutzübungen und auf technische Hilfeleistungsübungen. Geselligkeit werde auch künftig nicht zu kurz kommen.

So stünden eine Tanzveranstaltung und eine Skiausfahrt auf dem Programm.

„Und nun wird gefeiert“, sagte ein Alterswehrler. Es sprach die Erfahrung vieler Dienstjahre aus ihm: „Die Geselligkeit in sehr wichtig. Das hält die Gemeinschaft zusammen.“

Nochmals ergriff Markus Winkler das Wort und hob das Glas: „Lasst uns die Assamstadter Feuerwehr hochleben“. Dreifach erklang der kräftige Hochruf aus Männerkehlen: „Patsch-nass, Patsch-nass, Patsch-nass!“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019