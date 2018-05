Das Erlebnis zählt mehr als das Ergebnis

Anzeige

Der kurze Schüler- und Jugendlauf startet bereits um 15.30 Uhr. Die ganz Kleinen können sich auf den Bambini-Lauf freuen, der um 16 Uhr stattfindet. Direkt im Anschluss um 16.15 beginnt der Staffel-Teamlauf.

Wie immer sind Nachmeldungen bis eine Stunde vor Start gegen eine Nachmeldegebühr möglich.

Auch wenn der Streckenverlauf durch mehrere Anstiege teilweise anspruchsvoll ist, überzeugt die abwechslungsreiche Route durch die idyllische Natur. So die Rückmeldungen der Teilnehmer aus den Vorjahren. Kein Wunder also, dass der Assamstadter Volkslauf – organisiert von der Leichtathletikabteilung des TSV Assamstadt – von Jahr zu Jahr beliebter wird. Mitmachen lohnt sich immer. Was zählt ist letzten Endes das Erlebnis nicht das Ergebnis.

So das Motto der Veranstalter, das sich harmonisch in das Ziel der Laufgemeinschaft Tauberfranken, die Menschen in der Region zu mehr sportlicher Aktivität zu motivieren, einfügt. Außerdem können sich nicht nur die Erstplatzierten auf tolle Geschenke freuen, sondern jeder Teilnehmer erhält als Belohnung ein tolles Präsent. Die Siegerehrung findet um 19 Uhr im Festzelt statt.

Natürlich sind auch alle willkommen, die dem Laufspektakel als Zuschauer beiwohnen wollen. Das Moderatorenduo Rolf Rupp und die erfolgreiche Triathletin Heidi Sessner werden die Besucher durch das Programm führen.

Bei ungünstiger Witterung können die Gäste im Festzelt direkt neben dem Sportheim verweilen. Duschmöglichkeiten gibt es im Sportheim. An der Strecke gibt es Erfrischungsstationen für die Läufer. Weitere Infos und die Online-Anmeldung finden Sie unter www.tsv-assamstadt.de.

Der 16. Assamstadter Volkslauf ist der zweite von insgesamt fünf Veranstaltungen der Laufgemeinschaft Tauberfranken und als einer der Höhepunkte in den Tag des Vereins des TSV Assamstadt integriert. Die weiteren Veranstaltungen der Laufserie sind der 16. Elpersheimer Pfingstlauf am 20. Mai, der 16. Hakro-Stadtlauf in Schrozberg am 14. Juli, der achte Umpfertallauf in Unterschüpf am 25. August und der 24. Niederstetter Herbstfestlauf am 22. September.

Mittwoch, 02.05.2018